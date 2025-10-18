Investigan posible fallo en protocolo de acoso escolar tras muerte de adolescente en Sevilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades en España investigan el posible incumplimiento de protocolos escolares en un caso de presunto acoso que derivó en el fallecimiento de una adolescente de 14 años en el colegio Las Irlandesas de Loreto, en Sevilla. El suceso ha provocado indignación social y la apertura de una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo Andaluz.
De acuerdo con información difundida por medios locales, la familia de la estudiante había alertado con anterioridad sobre la situación de acoso que enfrentaba la menor por parte de un grupo de compañeras de clase, sin que el centro educativo activara los protocolos de atención correspondientes. El colegio, en un comunicado publicado en su página web, expresó su consternación por el fallecimiento, aunque no mencionó medidas específicas adoptadas en su momento.
Familiares y vecinos aseguran que la menor había alertado de su situación tanto en casa como en el centro educativo, pero que no recibió apoyo ni protección. Algunos testimonios incluso indican que la situación era conocida dentro de la comunidad escolar, sin que se aplicaran sanciones o intervenciones efectivas hacia quienes la hostigaban.
Este hecho ha reavivado el debate sobre la efectividad de los protocolos escolares contra el acoso y la necesidad de garantizar que las denuncias de padres, alumnos y personal docente tengan respuesta inmediata. Organizaciones civiles y especialistas en derechos de infancia han exigido una revisión integral de las medidas de prevención y atención en centros educativos.
BCT