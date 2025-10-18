Investigan posible fallo en protocolo de acoso escolar tras muerte de adolescente en Sevilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades en España investigan el posible incumplimiento de protocolos escolares en un caso de presunto acoso que derivó en el fallecimiento de una adolescente de 14 años en el colegio Las Irlandesas de Loreto, en Sevilla. El suceso ha provocado indignación social y la apertura de una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo Andaluz.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la familia de la estudiante había alertado con anterioridad sobre la situación de acoso que enfrentaba la menor por parte de un grupo de compañeras de clase, sin que el centro educativo activara los protocolos de atención correspondientes. El colegio, en un comunicado publicado en su página web, expresó su consternación por el fallecimiento, aunque no mencionó medidas específicas adoptadas en su momento.