Inundaciones en Mozambique afectan a más de medio millón de personas y dejan graves daños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las intensas lluvias y las descargas de agua de las presas en Mozambique han causado graves inundaciones en el sur y centro del país, afectando a más de medio millón de personas. Las provincias de Gaza, Maputo y Sofala han sido las más impactadas, según el reporte de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).
Durante una conferencia de prensa desde Xai Xai, la jefa de la OCHA en Mozambique, Paola Emerson, explicó que la situación sigue empeorando debido a las lluvias continuas y las descargas de las presas para evitar colapsos estructurales.
En este sentido, informó que las inundaciones han provocado la destrucción masiva de viviendas y el daño de infraestructuras críticas, como carreteras y sistemas sanitarios, lo que ha complicado aún más la emergencia.
Uno de los aspectos más críticos es el daño a las carreteras, con cerca de 5000 kilómetros de vialidades en nueve provincias dañadas, incluidas las principales rutas de acceso entre la capital, Maputo, y otras zonas del país. Esto ha interrumpido las cadenas de suministro y dificultado el acceso a las áreas más afectadas.
En cuanto al impacto en la agricultura y ganadería, las autoridades locales han informado que más de 27,000 cabezas de ganado se han perdido, lo que agrava la ya crítica inseguridad alimentaria en la región.
Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno de Mozambique lidera las operaciones de búsqueda y rescate, trasladando a las personas afectadas a zonas más seguras con el apoyo de organizaciones humanitarias.
Actualmente, existen 51 centros de refugio temporal en funcionamiento, albergando a más de 50,000 personas desplazadas, siendo la provincia de Gaza la más afectada, con 38,000 desplazados.
La situación sigue siendo crítica, y se requieren más esfuerzos de apoyo humanitario para atender a las víctimas de este desastre natural, informó la Organización de las Naciones Unidas.
RYE-