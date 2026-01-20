Inundaciones en Mozambique afectan a más de medio millón de personas y dejan graves daños

En este sentido, informó que las inundaciones han provocado la destrucción masiva de viviendas y el daño de infraestructuras críticas, como carreteras y sistemas sanitarios, lo que ha complicado aún más la emergencia.

Uno de los aspectos más críticos es el daño a las carreteras, con cerca de 5000 kilómetros de vialidades en nueve provincias dañadas, incluidas las principales rutas de acceso entre la capital, Maputo, y otras zonas del país. Esto ha interrumpido las cadenas de suministro y dificultado el acceso a las áreas más afectadas.

En cuanto al impacto en la agricultura y ganadería, las autoridades locales han informado que más de 27,000 cabezas de ganado se han perdido, lo que agrava la ya crítica inseguridad alimentaria en la región.