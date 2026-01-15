Intentan robar una moto y descubren que era de un policía, en Argentina

Buenos Aires, Argentina (MiMorelia.com).- Lo que parecía un robo más, ejecutado con la coreografía habitual de la impunidad, terminó por desmoronarse cuando la víctima dejó de serlo. Cuatro delincuentes eligieron mal su objetivo: la motocicleta pertenecía a un policía.

La escena ocurrió a plena luz del día en la provincia de Buenos Aires. El agente circulaba vestido de civil cuando fue interceptado por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas. Armados, lo encañonaron y lo obligaron a descender del vehículo.

En un movimiento rápido, el policía sacó su arma reglamentaria y se defendió. Se produjo un breve pero intenso tiroteo que dejó a uno de los agresores herido: un adolescente de 16 años. Sus cómplices huyeron a toda velocidad, dejando atrás al menor y una escena que quedó registrada por cámaras de seguridad.