Intentan atacar a joven en pizzería y ella se defiende con técnicas de artes marciales [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que muestra la agresión a una adolescente dentro de una pizzería en el estado de Nueva York se viralizó en redes sociales durante las últimas horas, generando un intenso debate sobre acoso escolar, violencia juvenil y legítima defensa.

Las imágenes, difundidas principalmente en plataformas como X y Facebook, exhiben el momento en que un grupo de jóvenes irrumpe en el establecimiento con la aparente intención de atacar a la empleada que se encontraba sola atendiendo el mostrador.

Los hechos ocurrieron en el restaurante Pan Pizza Lancaster, ubicado en la localidad de Depew, en el condado de Erie, una comunidad de aproximadamente 16 mil habitantes. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y portales digitales, al menos cinco adolescentes —tres mujeres y dos hombres— habrían participado en el intento de agresión, el cual fue grabado por los propios atacantes.

En el video se observa cómo varias jóvenes descienden de un automóvil y entran de forma apresurada al local. Una de ellas, vestida con una camiseta negra, se lanza directamente contra la empleada, identificada en redes sociales como Gracie o Grace, una adolescente de 16 años.