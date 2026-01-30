Intentan atacar a joven en pizzería y ella se defiende con técnicas de artes marciales [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que muestra la agresión a una adolescente dentro de una pizzería en el estado de Nueva York se viralizó en redes sociales durante las últimas horas, generando un intenso debate sobre acoso escolar, violencia juvenil y legítima defensa.
Las imágenes, difundidas principalmente en plataformas como X y Facebook, exhiben el momento en que un grupo de jóvenes irrumpe en el establecimiento con la aparente intención de atacar a la empleada que se encontraba sola atendiendo el mostrador.
Los hechos ocurrieron en el restaurante Pan Pizza Lancaster, ubicado en la localidad de Depew, en el condado de Erie, una comunidad de aproximadamente 16 mil habitantes. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y portales digitales, al menos cinco adolescentes —tres mujeres y dos hombres— habrían participado en el intento de agresión, el cual fue grabado por los propios atacantes.
En el video se observa cómo varias jóvenes descienden de un automóvil y entran de forma apresurada al local. Una de ellas, vestida con una camiseta negra, se lanza directamente contra la empleada, identificada en redes sociales como Gracie o Grace, una adolescente de 16 años.
Sin embargo, el ataque no se desarrolla como los agresores aparentemente esperaban. La joven logra bloquear los primeros golpes y responde con movimientos técnicos propios de las Artes Marciales Mixtas (MMA), disciplina en la que, según se ha reportado, cuenta con entrenamiento previo.
En cuestión de segundos, Gracie derriba a la primera agresora y se prepara para enfrentar al resto del grupo, incluida la persona que grababa los hechos. El video se corta de manera abrupta en ese momento, sin mostrar el desenlace completo de la confrontación.
Aunque hasta ahora no existe un informe oficial detallado por parte de las autoridades locales, versiones difundidas en redes sociales señalan que el ataque estaría relacionado con un caso previo de acoso escolar entre estudiantes de la misma escuela.
De acuerdo con estos reportes, las autoridades habrían determinado que la adolescente actuó en legítima defensa, por lo que no se presentaron cargos en su contra. No obstante, hasta el momento ni la policía local ni directivos escolares han emitido comunicados oficiales que confirmen si existe una investigación en curso contra los agresores o si se aplicarán sanciones administrativas.
Tampoco se ha precisado si alguno de los involucrados resultó con lesiones de consideración.
mrh