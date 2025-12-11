Inteligencia artificial es nombrada “Persona del Año 2025” por revista TIME

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La revista TIME nombró a la inteligencia artificial (IA) como la Persona del Año 2025, reconociendo su acelerado impacto en múltiples áreas de la vida cotidiana, desde la medicina y la productividad hasta la seguridad digital y el entorno laboral.

En su edición más reciente, TIME destacó que 2025 marcó un antes y un después en la relación entre la humanidad y esta tecnología, al punto de definirla como la protagonista global del año.

“Vimos la forma en que puede acelerar la investigación médica, la productividad y hacer posible lo imposible”, subraya la publicación.

La elección de la IA como “persona” —una categoría simbólica que en años anteriores ha incluido a líderes políticos, activistas y fenómenos sociales— también plantea interrogantes sobre su futuro y los riesgos asociados a su uso masivo.

Entre los desafíos mencionados por la revista están el alto consumo energético, el avance de la desinformación, la automatización de empleos y la posibilidad de ciberataques sin intervención humana. Todo ello, en un escenario en el que las compañías tecnológicas compiten por liderar un mercado de proporciones “épicas”.