Inteligencia artificial es nombrada “Persona del Año 2025” por revista TIME

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La revista TIME nombró a la inteligencia artificial (IA) como la Persona del Año 2025, reconociendo su acelerado impacto en múltiples áreas de la vida cotidiana, desde la medicina y la productividad hasta la seguridad digital y el entorno laboral.
En su edición más reciente, TIME destacó que 2025 marcó un antes y un después en la relación entre la humanidad y esta tecnología, al punto de definirla como la protagonista global del año.
“Vimos la forma en que puede acelerar la investigación médica, la productividad y hacer posible lo imposible”, subraya la publicación.
La elección de la IA como “persona” —una categoría simbólica que en años anteriores ha incluido a líderes políticos, activistas y fenómenos sociales— también plantea interrogantes sobre su futuro y los riesgos asociados a su uso masivo.
Entre los desafíos mencionados por la revista están el alto consumo energético, el avance de la desinformación, la automatización de empleos y la posibilidad de ciberataques sin intervención humana. Todo ello, en un escenario en el que las compañías tecnológicas compiten por liderar un mercado de proporciones “épicas”.
En una segunda portada, TIME rindió homenaje a quienes considera los verdaderos protagonistas detrás de la revolución tecnológica: los empresarios que diseñan, entrenan y sostienen los modelos de inteligencia artificial.
Entre ellos figuran:
Mark Zuckerberg (Meta)
Lisa Su (AMD)
Elon Musk (xAI)
Jensen Huang (Nvidia)
Sam Altman (OpenAI)
Demis Hassabis (DeepMind)
Dario Amodei (Anthropic)
Fei-Fei Li (Stanford / World Labs)
La imagen de esta portada recrea la icónica fotografía “Almuerzo sobre un rascacielos”, tomada en 1932 durante la construcción del Rockefeller Center, en Nueva York. En esta nueva versión, los líderes de la IA posan como los obreros originales, representando simbólicamente la construcción de una nueva era tecnológica.
“La humanidad determinará el camino de la IA hacia adelante, y cada uno de nosotros puede jugar un papel en su futuro”, concluye TIME en su editorial.
mrh