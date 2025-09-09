Inician redadas en Chicago, ciudad santuario de inmigrantes en Estados Unidos

Chicago, Illinois (MiMorelia.com).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el inicio de la Operación Midway Blitz, un operativo de redadas dirigido a personas en situación migratoria irregular con antecedentes criminales en el estado de Illinois.

La información se dio a conocer el pasado 8 de septiembre, cuando la dependencia federal informó que las acciones comenzaron en Chicago, considerada una ciudad santuario por sus políticas que limitan la cooperación de las autoridades locales con agentes migratorios federales.

El operativo fue nombrado en memoria de Katie Abraham, quien falleció en un accidente vehicular relacionado con un conductor sin documentos migratorios en regla.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia se centra en la detención de personas con historial delictivo que residen en la zona metropolitana de Chicago.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que estas redadas buscan reducir la presencia de individuos con antecedentes de delitos graves; sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes han señalado que la medida podría generar temor en comunidades de origen latino y otros grupos migrantes.

