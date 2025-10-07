Influencer surcoreana Yoon Ji-ah fue asesinada tras realizar una transmisión en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer surcoreana Yoon Ji-ah, de 22 años, fue hallada sin vida luego de realizar una transmisión en vivo, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública de Corea del Sur.
De acuerdo con medios internacionales, su cuerpo fue localizado el pasado 11 de septiembre al pie de una montaña en el condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte.
El principal sospechoso, identificado como Choi, un hombre de 50 años con quien Ji-ah mantenía una relación laboral, fue arrestado días después. Según la investigación, el sujeto intentó convencerla de continuar colaborando con él, pero la joven decidió poner fin a su relación profesional, lo que habría detonado una discusión violenta.
Los reportes policiales indican que el presunto agresor reconoció haber sufrido un “ataque de ira” en medio de la confrontación. Choi habría abandonado el cuerpo en una zona boscosa y posteriormente negó su participación hasta que las pruebas forenses lo vincularon directamente con el crimen.
Yoon Ji-ah contaba con más de 300 mil seguidores en redes sociales y era reconocida por sus transmisiones en vivo sobre estilo de vida, moda y cultura pop coreana.
Las autoridades surcoreanas continúan el proceso judicial contra el detenido, mientras el caso ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan los influencers y figuras públicas en entornos digitales.
