Influencer surcoreana Yoon Ji-ah fue asesinada tras realizar una transmisión en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer surcoreana Yoon Ji-ah, de 22 años, fue hallada sin vida luego de realizar una transmisión en vivo, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública de Corea del Sur.

De acuerdo con medios internacionales, su cuerpo fue localizado el pasado 11 de septiembre al pie de una montaña en el condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte.

El principal sospechoso, identificado como Choi, un hombre de 50 años con quien Ji-ah mantenía una relación laboral, fue arrestado días después. Según la investigación, el sujeto intentó convencerla de continuar colaborando con él, pero la joven decidió poner fin a su relación profesional, lo que habría detonado una discusión violenta.