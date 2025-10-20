Influencer brasileña es detenida por presunta tortura a ladrones que robaron su casa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer brasileña Izabela Paiva fue detenida en la ciudad de Porto Velho, en el estado de Rondônia, por su presunta participación en actos de tortura contra dos personas que habrían ingresado a robar en su domicilio. La detención fue ejecutada por la Policía Civil como parte de una investigación en curso.

De acuerdo con medios brasileños, el robo habría ocurrido días antes de su detención. En lugar de presentar una denuncia formal ante las autoridades, Paiva habría buscado recuperar sus pertenencias por cuenta propia, presuntamente solicitando apoyo de un grupo vinculado a actividades delictivas.

Las víctimas del robo fueron localizadas y retenidas. Según las autoridades, durante ese proceso se habrían cometido actos de tortura física para obtener información sobre los objetos sustraídos y forzar su devolución. La investigación apunta a que las agresiones ocurrieron bajo coordinación directa de la influencer.