¡Indignación! Humorista europea agrede a un niño en plena calle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y comediante belga Nawell Madani enfrenta duras críticas en redes sociales y medios internacionales, luego de que se difundiera un video donde se le observa agredir a un niño en plena vía pública en París, Francia.
De acuerdo con medios locales, el menor, identificado como Djulian, se acercó a la artista con la aparente intención de acariciar al perro que llevaba en su bolso, pero Madani interpretó el gesto como una amenaza y le propinó una patada en el pecho que lo hizo caer al suelo. El niño fue trasladado al Hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta horas después.
En el mencionado video se observa a la actriz comenzar a grabar con su celular mientras insultaba a los niños. El padre del menor denunció que Madani no verificó el estado de salud de su hijo y se retiró del lugar. Nabil, hermano de Djulian, intentó confrontarla, pero también fue grabado e insultado, siendo calificado por la comediante como “escoria” y “matón”.
La Policía de París abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Nawell Madani, de 45 años, es conocida en Europa por su trabajo en programas de comedia y especiales en plataformas como Netflix.
