¡Indignación! Humorista europea agrede a un niño en plena calle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y comediante belga Nawell Madani enfrenta duras críticas en redes sociales y medios internacionales, luego de que se difundiera un video donde se le observa agredir a un niño en plena vía pública en París, Francia.

De acuerdo con medios locales, el menor, identificado como Djulian, se acercó a la artista con la aparente intención de acariciar al perro que llevaba en su bolso, pero Madani interpretó el gesto como una amenaza y le propinó una patada en el pecho que lo hizo caer al suelo. El niño fue trasladado al Hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta horas después.