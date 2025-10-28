Impresionante: Graban el interior del ojo del huracán Melissa [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un impresionante sobrevuelo realizado por los Cazadores de Huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha capturado imágenes inéditas desde el ojo del huracán Melissa, una tormenta de categoría 5 que actualmente se mantiene activa en el Atlántico.

La misión, llevada a cabo a bordo de un avión especializado WC-130J, permitió al equipo científico ingresar al corazón del fenómeno meteorológico, obteniendo imágenes de alta definición desde el interior de la tormenta, justo donde convergen las paredes de nubes más potentes y se forma una relativa calma, conocida como el “ojo”.

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales oficiales, muestran vistas impactantes del cielo abierto dentro del huracán, con estructuras nubosas en espiral que destacan la fuerza y organización de Melissa.