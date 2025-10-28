Impresionante: Graban el interior del ojo del huracán Melissa [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un impresionante sobrevuelo realizado por los Cazadores de Huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha capturado imágenes inéditas desde el ojo del huracán Melissa, una tormenta de categoría 5 que actualmente se mantiene activa en el Atlántico.
La misión, llevada a cabo a bordo de un avión especializado WC-130J, permitió al equipo científico ingresar al corazón del fenómeno meteorológico, obteniendo imágenes de alta definición desde el interior de la tormenta, justo donde convergen las paredes de nubes más potentes y se forma una relativa calma, conocida como el “ojo”.
Las imágenes, difundidas a través de redes sociales oficiales, muestran vistas impactantes del cielo abierto dentro del huracán, con estructuras nubosas en espiral que destacan la fuerza y organización de Melissa.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa es una tormenta extremadamente peligrosa y potencialmente mortal, con impacto directo en buena parte de la isla. Se reportan cortes eléctricos generalizados, caída de árboles y el inicio de inundaciones severas, además de que al menos tres personas han fallecido durante los preparativos.
Los efectos también se han extendido a otras zonas del Caribe. En República Dominicana y Haití ya se han registrado lluvias intensas, mientras que el sur de Cuba y el centro y sureste de Bahamas se mantienen bajo advertencia por condiciones de huracán e inundaciones.
mrh