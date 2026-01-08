ICE: la agencia más fortalecida y más cuestionada de EE. UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nacido bajo la sombra de los escombros del 11 de septiembre de 2001, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —conocido por sus siglas en inglés, ICE— fue concebido como un instrumento de seguridad nacional. Sin embargo, dos décadas después, la agencia se ha transformado en uno de los organismos más poderosos, polémicos y temidos del aparato federal estadounidense.

Creado en 2003 mediante la Ley de Seguridad Nacional, el ICE fusionó antiguas agencias migratorias y aduaneras con una misión ambiciosa: combatir el terrorismo, el crimen trasnacional y el tráfico ilegal de personas y bienes. Hoy, esa misión se ha reconfigurado profundamente.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato marcó un punto de inflexión. Bajo su administración, el ICE se convirtió en la herramienta clave de una política de deportaciones masivas sin precedentes. Su presupuesto anual se triplicó, pasando de aproximadamente 8 mil millones de dólares a cerca de 30 mil millones, una expansión que permitió un programa acelerado de contratación y capacitación de agentes migratorios.

De acuerdo con su propia definición institucional, el ICE busca “fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia y desde Estados Unidos”. No obstante, para defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, esa misión se ha desviado hacia prácticas que rozan —o cruzan— los límites del Estado de derecho.

Las críticas por discriminación racial, perfiles étnicos y abuso de poder se han multiplicado, especialmente tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Redadas masivas en comercios, centros de trabajo y asociaciones comunitarias se han vuelto frecuentes, particularmente en las llamadas “ciudades santuario”, gobernadas por líderes demócratas y tradicionalmente protectoras de los derechos de los migrantes.

A ello se suma una interpretación cada vez más restrictiva de los derechos de los inmigrantes, que permite detenciones y deportaciones expeditas, muchas veces sin supervisión judicial efectiva. Para sus detractores, el ICE ha pasado de ser un organismo de seguridad a un símbolo del miedo institucionalizado.