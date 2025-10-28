Huracán Melissa llega a Cuba como categoría 3; alerta por fuertes lluvias y vientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huracán Melissa ha sido clasificado como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, según el último informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El fenómeno meteorológico sigue siendo un huracán mayor con ráfagas de viento máximas sostenidas de hasta 205 kilómetros por hora, lo que lo mantiene en la categoría de los huracanes más peligrosos.
Melissa se desplaza a una velocidad de 13 kilómetros por hora en dirección noreste, acercándose rápidamente a Cuba, donde se espera que toque tierra esta madrugada, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.
Actualmente, el ojo del huracán se encuentra a unos 260 kilómetros al suroeste de Guantánamo, una de las zonas más afectadas del oriente cubano, que ya está experimentando fuertes lluvias y vientos intensos. Las autoridades cubanas han alertado sobre los riesgos para la vida, destacando la posibilidad de inundaciones repentinas, penetraciones del mar en zonas costeras bajas, derrumbes e incluso roturas de presas debido a la magnitud del fenómeno.
El NHC explicó que se espera que el núcleo de Melissa se desplace sobre el este de Cuba a lo largo de la noche y la mañana del miércoles 29 de octubre, y luego se mueva hacia el sureste o el centro de las Bahamas, acercándose a Bermuda el jueves 30 de octubre.
El huracán Melissa cruzó Jamaica el martes 27 de octubre, cuando aún se encontraba en su etapa más peligrosa, como huracán de categoría 5. Al entrar en contacto con tierra, se redujo a categoría 4, como se había anticipado. Este impacto dejó más de medio millón de personas sin electricidad, además de inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a toda la isla. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró el país como "zona catastrófica" y reportó que 15,000 personas están alojadas en refugios tras los daños causados por la tormenta.
Las autoridades de ambos países, Cuba y Jamaica, siguen monitoreando la situación, mientras que el NHC mantiene actualizaciones constantes sobre el desplazamiento de Melissa. El huracán sigue siendo una amenaza seria para la región del Caribe, y se espera que el impacto de sus vientos y lluvias continúe en las próximas horas.
mrh