Huracán Melissa llega a Cuba como categoría 3; alerta por fuertes lluvias y vientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huracán Melissa ha sido clasificado como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, según el último informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El fenómeno meteorológico sigue siendo un huracán mayor con ráfagas de viento máximas sostenidas de hasta 205 kilómetros por hora, lo que lo mantiene en la categoría de los huracanes más peligrosos.

Melissa se desplaza a una velocidad de 13 kilómetros por hora en dirección noreste, acercándose rápidamente a Cuba, donde se espera que toque tierra esta madrugada, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

Actualmente, el ojo del huracán se encuentra a unos 260 kilómetros al suroeste de Guantánamo, una de las zonas más afectadas del oriente cubano, que ya está experimentando fuertes lluvias y vientos intensos. Las autoridades cubanas han alertado sobre los riesgos para la vida, destacando la posibilidad de inundaciones repentinas, penetraciones del mar en zonas costeras bajas, derrumbes e incluso roturas de presas debido a la magnitud del fenómeno.