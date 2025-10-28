Huracán Melissa azota Jamaica como categoría 5; es la tormenta del siglo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huracán Melissa, clasificado como categoría 5, ha tocado tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de la localidad de New Hope, provocando devastación por vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas peligrosas.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa es una tormenta extremadamente peligrosa y potencialmente mortal, con impacto directo en buena parte de la isla. Se reportan cortes eléctricos generalizados, caída de árboles y el inicio de inundaciones severas, además de que al menos tres personas han fallecido durante los preparativos.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, calificó a Melissa como “la tormenta del siglo para Jamaica”, debido a su intensidad sin precedentes, su presión mínima central de 899 mb y su amplia área de impacto.
Los efectos también se han extendido a otras zonas del Caribe. En República Dominicana y Haití ya se han registrado lluvias intensas, mientras que el sur de Cuba y el centro y sureste de Bahamas se mantienen bajo advertencia por condiciones de huracán e inundaciones.
Las autoridades meteorológicas han advertido sobre inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas. En Jamaica, se pidió a la población no salir al exterior.
La Cruz Roja Internacional estima que el impacto de Melissa podría afectar directamente a 1.5 millones de personas en Jamaica, y continúan los esfuerzos para mantener refugios activos, asegurar víveres y establecer canales de comunicación de emergencia.
BCT