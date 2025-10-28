Huracán Melissa azota Jamaica como categoría 5; es la tormenta del siglo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, calificó a Melissa como “la tormenta del siglo para Jamaica”, debido a su intensidad sin precedentes, su presión mínima central de 899 mb y su amplia área de impacto.

Los efectos también se han extendido a otras zonas del Caribe. En República Dominicana y Haití ya se han registrado lluvias intensas, mientras que el sur de Cuba y el centro y sureste de Bahamas se mantienen bajo advertencia por condiciones de huracán e inundaciones.

Las autoridades meteorológicas han advertido sobre inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas. En Jamaica, se pidió a la población no salir al exterior.

La Cruz Roja Internacional estima que el impacto de Melissa podría afectar directamente a 1.5 millones de personas en Jamaica, y continúan los esfuerzos para mantener refugios activos, asegurar víveres y establecer canales de comunicación de emergencia.