Hotel Hilton niega hospedaje a agentes migratorios en EU; DHS acusa campaña coordinada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) acusó públicamente a la cadena Hilton Hotels de negar hospedaje a agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la dependencia calificó la situación como una "campaña coordinada" para rechazar el servicio a personal del gobierno.

La publicación, acompañada de un tono enérgico, señaló que cuando los agentes intentaron reservar habitaciones utilizando correos electrónicos y tarifas oficiales, sus solicitudes fueron canceladas de manera "maliciosa".

La declaración añadió que la empresa estaría "saliendo del lado de asesinos y violadores", en referencia a personas con órdenes de detención migratoria, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales.