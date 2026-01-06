Hotel Hilton niega hospedaje a agentes migratorios en EU; DHS acusa campaña coordinada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) acusó públicamente a la cadena Hilton Hotels de negar hospedaje a agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la dependencia calificó la situación como una "campaña coordinada" para rechazar el servicio a personal del gobierno.
La publicación, acompañada de un tono enérgico, señaló que cuando los agentes intentaron reservar habitaciones utilizando correos electrónicos y tarifas oficiales, sus solicitudes fueron canceladas de manera "maliciosa".
La declaración añadió que la empresa estaría "saliendo del lado de asesinos y violadores", en referencia a personas con órdenes de detención migratoria, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales.
De acuerdo con medios estadounidenses, Hilton Worldwide Holdings Inc. aclaró que el incidente ocurrió en un hotel Hampton Inn by Hilton en Lakeville, Minnesota, operado de forma independiente bajo el esquema de franquicia. La empresa matriz aseguró que no promueve ni respalda la cancelación de hospedaje a ningún grupo por motivos institucionales o políticos y que ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.
}Mientras algunos usuarios critican a Hilton por lo que perciben como una discriminación contra autoridades, otros defienden la decisión del hotel bajo argumentos éticos relacionados con el trato a migrantes.
Hasta el momento, el DHS no ha confirmado si tomará acciones legales o diplomáticas contra Hilton o sus franquiciatarios.
