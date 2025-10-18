Horror en carretera brasileña: 16 muertos tras accidente de autobús

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trágico accidente de autobús en el noreste de Brasil dejó al menos 16 personas muertas y más de 20 heridas, luego de que la unidad de transporte volcara en una carretera del estado de Pernambuco. El incidente ocurrió la noche del viernes 17 de octubre en la BR-423, entre los municipios de Paranatama y Saloá.
Según reportes de medios internacionales, el autobús transportaba a más de 30 pasajeros y habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control. Tras invadir el carril contrario y chocar contra rocas a la orilla de la vía, la unidad volvió a incorporarse brevemente antes de impactarse contra un barranco de arena y volcarse.
Los pasajeros eran originarios de distintos municipios del estado de Bahía, y se dirigían hacia Santa Cruz do Capibaribe cuando ocurrió el siniestro en una zona conocida como Serra dos Ventos. Testimonios preliminares indican que algunos pasajeros no portaban cinturón de seguridad y fueron arrojados fuera del vehículo.
Equipos de bomberos, policía militar, servicios médicos de urgencia y criminalística participaron en las labores de rescate. Al menos 17 personas fueron atendidas en el Hospital Regional Dom Moura, dos de ellas en estado grave. Las autoridades brasileñas ya abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras crece el debate en el país sobre la seguridad en el transporte interurbano.
