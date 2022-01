Hombre se arrepiente antes de morir por Covid-19: “Desearía haberme vacunado”

Estados Unidos, (MiMorelia.com).- La historia de Christian Cabrera, de 40 años de edad, residente de West Hollywood en Los Ángeles ha conmovido a todos, ya que antes de morir dejó una reflexión ante la cuarta ola de la pandemia.

El hombre se contagió de Covid-19 y la enfermedad se le acrecentó debido a que no estaba vacunado, lo que ocasionó que no pudiera respirar, razón por la que le confesó a su hermano que estaba arrepentido de no haberse inmunizado.