Hombre que no se ha bañado en casi 70 años dice que es feliz

Recientemente algunos medios internacionales retomaron su peculiar historia, pues Amou asegura que en el tiempo que no ha tocado el agua no ha sufrido de enfermedades.

Medios como Theran Times relatan que cuando Amou Haji estaba en sus 20's sufrió de problemas emocionales que lo llevaron a alejarse de todo. Desde entonces vive una vida muy simple a las afueras de un pueblito persa.

Este hombre cree firmemente que si se baña se enfermará, por eso ha rehusado a tomar una ducha, incluso, en una ocasión huyó de unos sujetos que lo querían bañar.

El estilo de vida de Amou no es nada común, y es que se resguarda en una cabaña que sus vecinos le construyeron, pero cuando hace frío, él prefiere meterse a la tierra.

Respecto a su alimentación, el hombre octagenario come carne podrida de algunos animales, también gusta de fumar cigarrillos y aunque no se bañe, no le gusta tener el cabello despeinado ni la barba larga, por lo que se la "recorta" quemándola con el fuego de una fogata.