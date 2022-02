Hombre golpea a mujer en un gym porque no quiso ceder una máquina

Colombia (MiMorelia.com).- Un hombre golpeó a una mujer, quien no quiso soltar una máquina en el gimnasio donde ambos entrenaban, hecho que se viralizó y causó indignación en redes sociales.

Fue la joven, identificada como Paola Tovar, de 23 años de edad, quien compartió en sus redes sociales el caso y los visuales del hecho, que se dio en un gimnasio Smart Fit de Bogotá, Colombia, el pasado lunes.

Se sabe, ella entrenaba en una de las máquinas del gimnasio cuando un hombre, identificado como Jefferson Alexander Otálvaro, le pidió poder hacer su rutina.

Según relató en una publicación en Instagram, ella estaba "haciendo un circuito", es decir usando dos máquinas, cuando el otro joven empezó a usar una de estas.

Ella se acercó a él y le pidió que le permitiera terminar de usar la máquina, sin embargo, relata, "me dijo ‘no’ de manera bastante grosera y muy engreído. Me alejé de nuevo a la otra máquina y me llamó fea, pueblerina y naca. Yo me levanté y le dije ‘¿no respetas?’ él respondió que no”.

Fue cuando la discusión entre ambos comenzó; en las imágenes compartidas se observa a Jefferson pasar de las agresiones verbales a físicas, cuando le golpeó la cabeza con su celular.