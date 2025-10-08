¡Histórico! Trump anuncia paz entre Israel y Hamas; liberarán rehenes y retirarán tropas

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que Israel y Hamas firmaron la primera fase de un plan de paz mediado por su gobierno, lo que marca, según él, “el inicio de una paz fuerte, duradera y eterna” en Medio Oriente.

A través de una publicación en su red Truth Social, Trump afirmó que el acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes “muy pronto” y la retirada de tropas israelíes hasta una línea acordada, como parte de los primeros pasos hacia la estabilidad regional.

“Todas las partes serán tratadas con justicia. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”, escribió el mandatario, quien agradeció la participación de mediadores de Qatar, Egipto y Turquía en las negociaciones.

Además, calificó el acuerdo como un “evento histórico y sin precedentes”, y cerró su mensaje con la frase: “¡Benditos sean los pacificadores!”.