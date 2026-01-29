Histórico: pandas gigantes dejan de estar en peligro de extinción tras 40 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de cuatro décadas de estar catalogado como especie en peligro de extinción, el panda gigante dejó oficialmente esa clasificación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) anunció que el panda fue reclasificado como especie “vulnerable”, en lo que calificó como un logro histórico para la conservación ambiental.

De acuerdo con el organismo internacional, la población de pandas gigantes aumentó 17% en las últimas décadas, lo que representa alrededor de 1,800 ejemplares viviendo en libertad y cerca de 600 en cautiverio, resultado de esfuerzos sostenidos de protección y restauración de su hábitat.

La UICN destacó que este avance ha sido impulsado principalmente por China, país que expandió los bosques de bambú —alimento esencial para la especie— y creó 67 reservas naturales, además de implementar corredores biológicos que conectaron poblaciones antes aisladas. Esta medida permitió mejorar la reproducción y fortalecer la viabilidad genética de la especie.

Ciencia y conservación, claves en la recuperación

El papel de la ciencia también fue determinante. Entre las estrategias más relevantes se encuentran la creación de bancos de germoplasma para resguardar el ADN del panda gigante y mejorar su diversidad genética, así como el desarrollo de técnicas de reproducción asistida, incluyendo procesos de partogénesis, que contribuyeron a incrementar la población bajo cuidado humano.

El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) es un mamífero originario de China, reconocido por su pelaje blanco y negro y su comportamiento tranquilo. Habita principalmente en zonas montañosas con abundante bambú, alimento que constituye casi la totalidad de su dieta, aunque biológicamente pertenece al grupo de los carnívoros.