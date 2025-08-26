Histórico decomiso: Guardia Costera de EU incauta toneladas de droga valoradas en 473 mdd

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico al descargar más de 76,140 libras de drogas ilegales en Port Everglades, Florida, el pasado lunes.
El cargamento incluyó aproximadamente 61,740 libras de cocaína y 14,400 libras de marihuana, con un valor estimado de 473 millones de dólares. Se trata del mayor decomiso de su tipo en la historia de esta corporación.
De acuerdo con el Contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, este operativo evitó que unas 23 millones de dosis potencialmente letales llegaran a Estados Unidos.
Las 19 interdicciones que derivaron en esta descarga se realizaron en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Entre los operativos más relevantes se encuentran:
26 de junio: Interceptan dos embarcaciones con 8,800 libras de cocaína cerca de las Islas Galápagos.
30 de junio: Interceptan nave al norte de Bonaire con 2,425 libras de cocaína.
3 de julio: Decomisan 5,450 libras de cocaína cerca de Aragua, Venezuela.
11 de julio: Intervienen nave con 9,088 libras de marihuana cerca de Silva, Venezuela.
21 y 23 de julio: Capturan embarcaciones con más de 12,500 libras de cocaína frente a costas mexicanas.
2, 5, 6 y 7 de agosto: Varios operativos frente a Acapulco y la isla Clipperton, con incautaciones superiores a 20,000 libras de cocaína y marihuana.
15 a 18 de agosto: Acciones en Haití, Jamaica y Curazao que resultaron en más de 8,700 libras de droga decomisada.
El éxito de esta operación fue posible gracias a la colaboración entre la Guardia Costera y diversas agencias del Departamento de Defensa de EE.UU., así como fuerzas internacionales como la Marina Real de los Países Bajos y el USS Minneapolis Saint-Paul.
SHA