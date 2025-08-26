Histórico decomiso: Guardia Costera de EU incauta toneladas de droga valoradas en 473 mdd

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico al descargar más de 76,140 libras de drogas ilegales en Port Everglades, Florida, el pasado lunes.

El cargamento incluyó aproximadamente 61,740 libras de cocaína y 14,400 libras de marihuana, con un valor estimado de 473 millones de dólares. Se trata del mayor decomiso de su tipo en la historia de esta corporación.

De acuerdo con el Contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, este operativo evitó que unas 23 millones de dosis potencialmente letales llegaran a Estados Unidos.

Cómo fue posible el decomiso

Las 19 interdicciones que derivaron en esta descarga se realizaron en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Entre los operativos más relevantes se encuentran: