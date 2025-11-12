Hijo de Will Smith abre restaurante donde no es obligatorio pagar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Y si pudieras comer en un restaurante sin preocuparte por cuánto pagar? Esta no es una utopía, sino el modelo solidario que Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, ha materializado en “I Love You Restaurant”, un lugar donde el menú no tiene precio fijo y la empatía es el ingrediente principal.

Todo comenzó cuando tenía 20 años. Inspirado por la necesidad visible en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, Jaden lanzó un camión de comida llamado “I Love You”, diseñado para ofrecer alimentos gratuitos a personas sin hogar. La respuesta fue tan positiva que decidió dar el siguiente paso: establecer un restaurante físico con el mismo espíritu solidario.