Hijo de Will Smith abre restaurante donde no es obligatorio pagar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Y si pudieras comer en un restaurante sin preocuparte por cuánto pagar? Esta no es una utopía, sino el modelo solidario que Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, ha materializado en “I Love You Restaurant”, un lugar donde el menú no tiene precio fijo y la empatía es el ingrediente principal.
Todo comenzó cuando tenía 20 años. Inspirado por la necesidad visible en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, Jaden lanzó un camión de comida llamado “I Love You”, diseñado para ofrecer alimentos gratuitos a personas sin hogar. La respuesta fue tan positiva que decidió dar el siguiente paso: establecer un restaurante físico con el mismo espíritu solidario.
El modelo es simple y poderoso. Las personas que pueden pagar, lo hacen. Su aportación permite sufragar los alimentos de quienes no tienen para comer. Así, cada platillo se convierte en un acto de generosidad.
Aunque el proyecto está ubicado en Estados Unidos, su enfoque social podría servir de inspiración en ciudades de otros países, donde la inseguridad alimentaria también es una realidad para cientos de personas.
