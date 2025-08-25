Mundo

Hijo de excampeón de UFC desata brutal golpiza en el ring [VIDEO]

El luchador agredido quedó aparentemente inconsciente tras los impactos
La agresión ocurrió durante un combate en la academia KnokX Pro de Los Ángeles
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un combate de lucha libre profesional terminó en violencia real cuando Raja Jackson, hijo del excampeón de la UFC Quinton “Rampage” Jackson, arremetió contra su oponente, dejándolo inconsciente ante la mirada atónita del público.

La agresión tuvo lugar en la Academia KnokX Pro Wrestling, ubicada en el barrio de Sun Valley, en Los Ángeles, California. Durante una función transmitida en vivo por redes sociales, Jackson subió al cuadrilátero y comenzó a golpear brutalmente a Stuart Smith, conocido profesionalmente como Syko Stu, propinándole al menos 20 puñetazos directos a la cabeza, según imágenes que circulan en plataformas digitales.

De acuerdo con declaraciones de la academia, la conducta de Jackson no estaba planeada como parte del espectáculo y fue considerada una agresión directa que puso en riesgo la integridad física del luchador. Tras el ataque, Smith yacía en el suelo aparentemente inconsciente, mientras otros luchadores y miembros del staff ingresaban al ring para detener a Jackson, quien huyó del lugar antes de que pudieran retenerlo.

