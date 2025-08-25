Hijo de excampeón de UFC desata brutal golpiza en el ring [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un combate de lucha libre profesional terminó en violencia real cuando Raja Jackson, hijo del excampeón de la UFC Quinton “Rampage” Jackson, arremetió contra su oponente, dejándolo inconsciente ante la mirada atónita del público.

La agresión tuvo lugar en la Academia KnokX Pro Wrestling, ubicada en el barrio de Sun Valley, en Los Ángeles, California. Durante una función transmitida en vivo por redes sociales, Jackson subió al cuadrilátero y comenzó a golpear brutalmente a Stuart Smith, conocido profesionalmente como Syko Stu, propinándole al menos 20 puñetazos directos a la cabeza, según imágenes que circulan en plataformas digitales.