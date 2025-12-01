Hijo de "El Chapo" se declara culpable en EU por narcotráfico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconoció su participación en actividades de narcotráfico ante autoridades judiciales de Estados Unidos, de acuerdo con información de medios nacionales e internacionales.

El también identificado como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, admitió su responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, sustancias enviadas de forma masiva hacia territorio estadounidense.