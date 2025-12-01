Hijo de "El Chapo" se declara culpable en EU por narcotráfico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconoció su participación en actividades de narcotráfico ante autoridades judiciales de Estados Unidos, de acuerdo con información de medios nacionales e internacionales.
El también identificado como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, admitió su responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, sustancias enviadas de forma masiva hacia territorio estadounidense.
Según lo reportado por La Jornada, Guzmán López fue detenido junto con Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, tras aterrizar en Texas a bordo de un avión privado. Ambos enfrentaban cargos previos por tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas.
El acuerdo judicial también incluye el reconocimiento de Guzmán López como parte de una organización criminal activa. Expertos legales consideran que esta declaración representa un avance importante en los esfuerzos de Estados Unidos por procesar a los principales operadores del Cártel de Sinaloa.
Cabe mencionar que su hermano, Ovidio Guzmán López, alcanzó previamente un acuerdo con la fiscalía estadounidense, en un contexto de creciente presión sobre la estructura delictiva señalada.
