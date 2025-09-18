Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, llega a México

Tapachula, Chiapas (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves arribó a territorio mexicano Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado por autoridades federales como presunto líder del grupo delictivo conocido como La Barredora.

La llegada se registró a las 11:11 horas en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, en el estado de Chiapas, tras un vuelo extraditado desde Paraguay, operado por una aeronave tipo Canadair Challenger, matrícula XB-NWD, y coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR).