Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, llega a México

Tapachula, Chiapas (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves arribó a territorio mexicano Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado por autoridades federales como presunto líder del grupo delictivo conocido como La Barredora.
La llegada se registró a las 11:11 horas en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, en el estado de Chiapas, tras un vuelo extraditado desde Paraguay, operado por una aeronave tipo Canadair Challenger, matrícula XB-NWD, y coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La aeronave presentó un retraso de casi 13 horas debido a una escala técnica para recarga de combustible en Bogotá, Colombia, además de dos ajustes en el itinerario de vuelo previamente previsto.
Tras su arribo a Chiapas, el vuelo continuará hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. Una vez ahí, Bermúdez Requena será trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, “El Altiplano”, donde enfrentará el proceso correspondiente ante la justicia mexicana.
