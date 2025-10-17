Hermès cierra capítulo con la salida de la diseñadora Véronique Nichanian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida diseñadora francesa Véronique Nichanian dejará su cargo como directora artística de la línea masculina de Hermès, tras una destacada trayectoria de 37 años al frente de una de las casas de moda más influyentes del mundo.

Hermès confirmó que su último desfile se realizará en enero de 2026, durante la Semana de la Moda de París Otoño-Invierno, cerrando así una era marcada por la innovación, la elegancia discreta y la reinvención constante de la moda masculina dentro de la firma.

Nichanian fue incorporada a Hermès en 1988 por el entonces presidente del grupo, Jean-Louis Dumas, luego de haber trabajado en Cerruti. Desde entonces, construyó una identidad única en la división masculina, apostando por la calidad de los materiales, la artesanía y una visión contemporánea que se mantuvo firme ante las tendencias efímeras del mercado.

Durante casi cuatro décadas, su trabajo fue clave para posicionar la línea masculina de Hermès como un referente de estilo sobrio, funcional y sofisticado. Su salida marca un momento de transición importante para la firma, cuya dirección creativa masculina quedará en manos de una nueva figura que será anunciada próximamente, según reportes de medios franceses.

El desfile de enero no solo marcará el final de una etapa creativa, sino que también se perfila como un homenaje a su legado dentro del universo Hermès.

