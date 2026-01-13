"Hay que ponerle mano dura": madre entrega a su hijo de 13 años tras robar, en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de 13 años de edad fue entregado a la Policía Nacional del Perú por su madre, luego de que agentes presentaran evidencia que lo vinculaba con el robo de un mototaxi en la ciudad de Casma, región Áncash.
El hecho ocurrió cuando los agentes acudieron al domicilio del adolescente con grabaciones de cámaras de seguridad donde se observaba su participación en el delito. La madre autorizó el ingreso de los oficiales y entregó al menor para su detención.
"Yo puedo amar a mi hijo, pero no lo voy a amar dejándolo que haga cosas que son malas [...] hay que ponerle mano dura", declaró la madre ante las cámaras de la prensa local.
Durante su declaración ante las autoridades, el adolescente confesó su participación en el robo y proporcionó la ubicación del mototaxi, el cual fue localizado desmantelado en una zona agrícola del asentamiento humano Ramiro Prialé.
La unidad recuperada fue puesta a disposición de la comisaría de Casma como parte de las diligencias correspondientes. La policía indicó que continúan las investigaciones para ubicar a otras personas posiblemente involucradas en el hecho.
Tras difundirse en medios locales y redes sociales, el caso generó reacciones entre internautas, quienes destacaron la acción de la madre por colaborar con la justicia. El menor fue derivado a la Fiscalía de Familia, que determinará las medidas legales pertinentes conforme al marco normativo peruano para adolescentes en conflicto con la ley penal.
