"Hay que ponerle mano dura": madre entrega a su hijo de 13 años tras robar, en Perú

El hecho ocurrió cuando los agentes acudieron al domicilio del adolescente con grabaciones de cámaras de seguridad donde se observaba su participación en el delito. La madre autorizó el ingreso de los oficiales y entregó al menor para su detención.

"Yo puedo amar a mi hijo, pero no lo voy a amar dejándolo que haga cosas que son malas [...] hay que ponerle mano dura", declaró la madre ante las cámaras de la prensa local.