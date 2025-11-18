Hay 5 mexicanos detenidos en redadas migratorias de Carolina del Norte, EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras ser cuestionada sobre las recientes redadas migratorias en Carolina del Norte, Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que cinco ciudadanos mexicanos se encuentran detenidos y ya reciben atención consular.

“Le pedimos a Relaciones Exteriores que lo informen”, declaró la mandataria federal, al ser consultada en conferencia de prensa sobre la cifra de connacionales afectados por la operación migratoria del pasado fin de semana.

Según confirmó Sheinbaum, el Consulado General de México en Raleigh está en contacto directo con las personas detenidas para brindarles asistencia y protección consular, en apego a los protocolos establecidos para casos de detención en el extranjero.

Como contexto, la operación denominada “Charlotte’s Web” fue implementada por autoridades migratorias en Carolina del Norte y dejó al menos 81 personas arrestadas, entre ellas ciudadanos mexicanos y hondureños.

Dicha entidad alberga una población inmigrante cercana al millón de personas, de las cuales más de una quinta parte son de origen mexicano, de acuerdo con el American Immigration Council.