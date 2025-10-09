Hamas afirma que la guerra en Gaza terminó "definitivamente" tras acuerdo de cese al fuego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, Khalil al‑Hayya, jefe negociador de Hamas, aseguró que el grupo ha recibido garantías de los mediadores internacionales sobre el fin definitivo de la guerra entre Israel y Gaza. Las declaraciones se dieron tras el anuncio del acuerdo de cese al fuego e intercambio de rehenes firmado entre ambas partes.
Al‑Hayya indicó que las negociaciones incluyeron compromisos de Egipto, Catar y Estados Unidos para garantizar que Israel no retomará operaciones militares en Gaza, al menos durante la vigencia del pacto. El líder también reiteró el objetivo de Hamas de seguir impulsando un Estado palestino con Jerusalén como su capital.
El acuerdo, alcanzado en medio de una creciente presión internacional, contempla una pausa inmediata en las hostilidades, la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas y la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos por parte de Israel. Se espera que, en paralelo, se habiliten corredores para asistencia humanitaria en la Franja de Gaza.
Aunque la afirmación de al‑Hayya sobre el “fin definitivo” de la guerra es relevante, especialistas internacionales han señalado que se trata de una declaración política sujeta a la evolución del acuerdo. Por ahora, la tregua representa una oportunidad para disminuir la crisis humanitaria y facilitar un diálogo más amplio.
El conflicto entre Israel y Hamas se intensificó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, y desde entonces ha dejado miles de víctimas y desplazados. A lo largo de décadas, ambos bandos han protagonizado enfrentamientos cíclicos, lo que ha dificultado la construcción de una paz duradera en la región.
