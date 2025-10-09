Hamas afirma que la guerra en Gaza terminó "definitivamente" tras acuerdo de cese al fuego

Al‑Hayya indicó que las negociaciones incluyeron compromisos de Egipto, Catar y Estados Unidos para garantizar que Israel no retomará operaciones militares en Gaza, al menos durante la vigencia del pacto. El líder también reiteró el objetivo de Hamas de seguir impulsando un Estado palestino con Jerusalén como su capital.

El acuerdo, alcanzado en medio de una creciente presión internacional, contempla una pausa inmediata en las hostilidades, la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas y la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos por parte de Israel. Se espera que, en paralelo, se habiliten corredores para asistencia humanitaria en la Franja de Gaza.