Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes; iniciarán negociaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización palestina Hamás ha aceptado entregar a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, en el marco de las negociaciones de paz, según informó Antena 3 de España, con base en reportes de la cadena Al Jazeera y otras agencias internacionales.

La decisión, considerada un paso clave dentro de las exigencias de Washington, se habría comunicado desde Catar, donde se concentran los contactos diplomáticos.

Este punto constituye uno de los ejes más delicados del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien fijó como límite el domingo para recibir una respuesta formal.

En caso de negativa, el propio Trump advirtió que “desatará un infierno nunca visto sobre ellos”, una declaración que refuerza la presión sobre Hamás y sobre la mesa de diálogo que involucra a varias potencias internacionales.

Aunque aún no se han dado a conocer los términos completos del acuerdo, la liberación total de rehenes coloca ahora la atención en el cómo y cuándo se llevaría a cabo esta entrega, además de las implicaciones que tendría en aspectos sensibles como la seguridad y la futura administración de la Franja de Gaza.

La respuesta de Hamás abre múltiples interrogantes, pero también supone un movimiento significativo en medio de un conflicto que mantiene en tensión a la región y a la comunidad internacional.

RYE-