Hamás acepta dialogar para un alto el fuego en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo islamista Hamás manifestó el pasado domingo 7 de septiembre su disposición a negociar de manera inmediata un acuerdo que contemple la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, luego de recibir una nueva propuesta del gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado difundido por mediadores, Hamás indicó: “Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones”.

El movimiento, catalogado como organización terrorista por la Unión Europea y diversos países, reiteró que busca un pacto que garantice el fin de las hostilidades y la retirada de tropas israelíes de Gaza, en paralelo con la liberación de los cautivos.

De acuerdo con medios internacionales, la propuesta fue transmitida la semana pasada por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, a través de un activista israelí por la paz, con el objetivo de abrir un canal de diálogo que permita alcanzar un cese al fuego.

Poco después del anuncio, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó un mensaje en su red Truth Social, calificando de “última advertencia” su posición frente a Hamás: “Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”.

La comunidad internacional se mantiene atenta al posible avance de estas negociaciones, que de concretarse representarían un paso clave hacia la reducción de la violencia en la región.

