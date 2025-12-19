Hallan tesoro mientras escarbaban; autoridades se lo llevaron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de trabajadores descubrió un tesoro enterrado mientras realizaba excavaciones para un proyecto de alcantarillado en Ecuador.

En el hallazgo se desenterró una tinaja llena de monedas de oro.

Aunque en un primer momento se dijo que pasó en Agua Prieta, Sonora, según reportó una emisora local de Tv Azteca, luego se aclaró que fue en San Zeón, Ecuador.

El descubrimiento, ocurrido durante los trabajos de excavación, ha generado una gran expectación entre los habitantes de la localidad, así como en las redes sociales, donde el hallazgo se ha vuelto viral.

Aunque las monedas representan un gran valor económico, las autoridades locales llegaron rápidamente al lugar para asegurar el área y preservar las piezas.

Medios locales informaron que se comenzó una investigación sobre el origen y valor histórico de las monedas.

Por ahora, las autoridades han confirmado que los trabajadores no pudieron quedarse con ninguna pieza del tesoro.

Este peculiar descubrimiento ha dejado muchas preguntas sin respuesta, y las autoridades continúan analizando los detalles del hallazgo para conocer más sobre el contexto histórico detrás de estas monedas de oro.

