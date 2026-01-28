Hallan estrellado y sin sobrevivientes avión que desapareció en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia aérea sacudió a Norte de Santander, luego de que un avión al servicio de la aerolínea Satena se estrellara mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Colombia.
De acuerdo a Caracol Televisión, la aeronave, un Beechcraft de fabricación estadounidense, desapareció poco después de despegar del aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta y se estrelló en la zona boscosa de Curasica, en el municipio de La Playa.
El vuelo, identificado como NSE8849, despegó alrededor de las 11:42 a.m. de este miércoles, con destino a Ocaña.
La aeronave tenía previsto aterrizar a las 12:05 p.m., pero a las 11:54 a.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo. Según los informes, el avión dejó de comunicarse con el centro de control mientras volaba por una zona montañosa entre Ábrego y La Playa, aproximadamente a unos 25 minutos del aeropuerto de Ocaña.
El trágico incidente dejó 15 personas a bordo muertas, entre ellas un congresista, y lamentablemente no hubo sobrevivientes.
Se confirmaron las muertes de todos los ocupantes, incluidos el tripulante y los pasajeros.
RYE-