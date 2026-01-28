Hallan estrellado y sin sobrevivientes avión que desapareció en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia aérea sacudió a Norte de Santander, luego de que un avión al servicio de la aerolínea Satena se estrellara mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Colombia.

De acuerdo a Caracol Televisión, la aeronave, un Beechcraft de fabricación estadounidense, desapareció poco después de despegar del aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta y se estrelló en la zona boscosa de Curasica, en el municipio de La Playa.

El vuelo, identificado como NSE8849, despegó alrededor de las 11:42 a.m. de este miércoles, con destino a Ocaña.