Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, quienes fueron localizados sin vida en el Estado de México tras varios días de búsqueda.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario señaló que la violencia en la región es resultado de las mafias internacionales fortalecidas por la llamada “guerra contra las drogas”, a la que calificó como una política fallida.
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.
El comentario de Petro surge luego de que se reportara que los restos de ambos artistas presentaban señales de violencia extrema, así como un presunto mensaje firmado por un grupo criminal, de acuerdo con medios nacionales.
La desaparición de los músicos fue reportada desde el 16 de septiembre, cuando su equipo perdió contacto con ellos en la Ciudad de México, donde se encontraban como parte de una gira artística. La ficha de búsqueda se activó en México y el caso provocó reacciones tanto en ese país como en Colombia, al grado de que el propio presidente colombiano solicitó apoyo público para localizarlos.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ni la de la Ciudad de México han confirmado oficialmente la identidad plena de los cuerpos, aunque se espera que en las próximas horas se emitan avances periciales.
Petro ha sido reiteradamente crítico de la estrategia antidrogas replicada en América Latina bajo lineamientos de Estados Unidos, argumentando que ésta ha fortalecido a los grupos del crimen organizado en lugar de debilitarlos.
