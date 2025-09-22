Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos en México

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario señaló que la violencia en la región es resultado de las mafias internacionales fortalecidas por la llamada “guerra contra las drogas”, a la que calificó como una política fallida.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

El comentario de Petro surge luego de que se reportara que los restos de ambos artistas presentaban señales de violencia extrema, así como un presunto mensaje firmado por un grupo criminal, de acuerdo con medios nacionales.