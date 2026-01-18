Guatemala declara Estado de Sitio tras jornada violenta con siete policías asesinados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el gobierno de Guatemala declaró un Estado de Sitio a nivel nacional como respuesta a una serie de ataques coordinados por parte de estructuras criminales, los cuales dejaron al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil sin vida. La medida, anunciada por el presidente Bernardo Arévalo de León, busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La decisión se tomó tras una jornada violenta que incluyó tiroteos y motines en distintos centros penitenciarios del país, donde pandillas intentaron recuperar el control tras operativos policiales. En sus redes sociales, el Gobierno de Guatemala confirmó que esta medida estará vigente durante 30 días y estará acompañada por una mayor presencia del Ejército en patrullajes, operativos y acciones conjuntas con la policía.
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades han señalado que la vida cotidiana de los ciudadanos continuará con normalidad. Las actividades laborales, comerciales y de servicios no se verán interrumpidas, y las instituciones públicas y privadas seguirán funcionando. La movilidad también está garantizada en todo el territorio nacional, sin restricciones para circular.
En cuanto al ámbito educativo, el Ministerio de Educación informó que las clases se suspenderán el lunes 19 de enero, como medida preventiva. Asimismo, no se suspenderán procesos políticos ni judiciales, tales como elecciones o renovaciones de autoridades, según lo comunicado oficialmente.
El Estado de Sitio está enfocado exclusivamente en combatir a grupos criminales organizados, maras y pandillas, y se ha subrayado que ninguna persona será perseguida por sus opiniones o por actos que no constituyan delitos.
