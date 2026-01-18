Guatemala declara Estado de Sitio tras jornada violenta con siete policías asesinados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el gobierno de Guatemala declaró un Estado de Sitio a nivel nacional como respuesta a una serie de ataques coordinados por parte de estructuras criminales, los cuales dejaron al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil sin vida. La medida, anunciada por el presidente Bernardo Arévalo de León, busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La decisión se tomó tras una jornada violenta que incluyó tiroteos y motines en distintos centros penitenciarios del país, donde pandillas intentaron recuperar el control tras operativos policiales. En sus redes sociales, el Gobierno de Guatemala confirmó que esta medida estará vigente durante 30 días y estará acompañada por una mayor presencia del Ejército en patrullajes, operativos y acciones conjuntas con la policía.