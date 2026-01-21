Groenlandia se prepara ante amenazas de Trump; piden almacenar víveres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió en conferencia de prensa que no se puede descartar una posible invasión militar por parte de Estados Unidos, ante el creciente interés del presidente Donald Trump por apoderarse del territorio ártico.

Desde la capital Nuuk, Nielsen aseguró que, aunque considera poco probable un conflicto bélico, se han iniciado acciones preventivas con autoridades locales para proteger a la población.

“Es poco probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar”, declaró el primer ministro, quien también exhortó a los habitantes de la isla a tomar medidas básicas, como almacenar alimentos suficientes para cinco días en cada hogar.

Esta declaración se da luego de que Trump lanzara amenazas a principios de enero, reavivando su intención de adquirir Groenlandia, propuesta que ya había sido rechazada en años anteriores por el Reino de Dinamarca, nación a la que pertenece el territorio.