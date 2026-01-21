Groenlandia se prepara ante amenazas de Trump; piden almacenar víveres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió en conferencia de prensa que no se puede descartar una posible invasión militar por parte de Estados Unidos, ante el creciente interés del presidente Donald Trump por apoderarse del territorio ártico.
Desde la capital Nuuk, Nielsen aseguró que, aunque considera poco probable un conflicto bélico, se han iniciado acciones preventivas con autoridades locales para proteger a la población.
“Es poco probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar”, declaró el primer ministro, quien también exhortó a los habitantes de la isla a tomar medidas básicas, como almacenar alimentos suficientes para cinco días en cada hogar.
Esta declaración se da luego de que Trump lanzara amenazas a principios de enero, reavivando su intención de adquirir Groenlandia, propuesta que ya había sido rechazada en años anteriores por el Reino de Dinamarca, nación a la que pertenece el territorio.
En respuesta, el gobierno groenlandés anunció la conformación de grupos de trabajo integrados por autoridades locales, quienes ayudarán directamente a la ciudadanía ante un posible escenario de crisis.
Aunque el mandatario estadounidense descartó una intervención militar directa, también dejó entrever que podría cambiar de opinión, lo cual ha elevado la tensión en la región.
Paralelamente, Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países aliados de la OTAN, entre ellos Dinamarca, tras el despliegue de más personal militar en el Ártico, bajo el argumento de reforzar la seguridad en la zona.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llamó a la mesura y confió en que la Casa Blanca “recapacite” respecto a las medidas económicas. De lo contrario, advirtió que podrían generarse “graves consecuencias” en la relación bilateral.
mrh