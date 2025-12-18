Greg Biffle, ex piloto de NASCAR, muere en accidente aéreo junto a su familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una tragedia que ha consternado al mundo del automovilismo, el expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina, y sus dos hijos, Emma y Ryder, perdieron la vida en un accidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte.

La aeronave, un Cessna C550, se estrelló minutos después de despegar, dejando a los cuatro miembros de la familia Biffle sin vida. La aeronave, propiedad del expiloto, había despegado hacia Florida con la intención de realizar un vuelo a Sarasota y Fort Lauderdale, pero poco después de iniciar el viaje, la tragedia ocurrió.

Las primeras imágenes difundidas muestran la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron de inmediato, y las autoridades del aeropuerto y la FAA continúan con la investigación para determinar las causas del accidente.