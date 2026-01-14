Grúa cae sobre tren en Tailandia y desata tragedia con decenas de muertos

Bangkok, Tailandia (MiMorelia.com).- Una grúa se desplomó sobre un tren de pasajeros en movimiento en Tailandia, provocando una de las tragedias ferroviarias más devastadoras de los últimos años: al menos 32 personas murieron y 64 más resultaron heridas, varias de gravedad, en un accidente que transformó un trayecto ordinario en una escena de horror.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:05 horas (tiempo local), cuando el tren expreso Bangkok–Ubon Ratchathani cruzaba por Ban Thanon Khot, en el distrito de Sikhiu, a unos 230 kilómetros al noreste de Bangkok. La grúa colapsó de manera repentina y cayó directamente sobre el segundo vagón, que transportaba al menos a 40 pasajeros.

El impacto fue brutal. El vagón se descarriló y, casi de inmediato, el tren comenzó a incendiarse.

De acuerdo con los Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT), el fuego se propagó dentro de los vagones, cuyas puertas y ventanas permanecían cerradas y no podían abrirse manualmente. Decenas de personas quedaron atrapadas en el interior mientras el humo y las llamas avanzaban sin tregua.

Minutos después del incendio inicial, se registraron dos explosiones, lo que incrementó el pánico y dificultó las labores de rescate. Equipos de emergencia, bomberos y personal médico trabajaron contrarreloj para evacuar a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.