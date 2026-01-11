Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en cine y televisión

Morelia, Michoacán (MIMorelia.com).- Este domingo se celebró en Los Ángeles la 83ª edición de los Golden Globes, una de las premiaciones más relevantes del cine y la televisión a nivel mundial. Con una alfombra roja repleta de celebridades y un tono festivo, la ceremonia marcó el inicio oficial de la temporada de premios 2026.

La conducción estuvo a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien regresó al escenario con su característico humor ácido y directo. Más de 40 celebridades, entre ellas Julia Roberts, Miley Cyrus, Kevin Hart y Ana de Armas, participaron como presentadoras, entregando galardones a lo más destacado del año en entretenimiento.