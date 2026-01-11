Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en cine y televisión

Morelia, Michoacán (MIMorelia.com).- Este domingo se celebró en Los Ángeles la 83ª edición de los Golden Globes, una de las premiaciones más relevantes del cine y la televisión a nivel mundial. Con una alfombra roja repleta de celebridades y un tono festivo, la ceremonia marcó el inicio oficial de la temporada de premios 2026.
La conducción estuvo a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien regresó al escenario con su característico humor ácido y directo. Más de 40 celebridades, entre ellas Julia Roberts, Miley Cyrus, Kevin Hart y Ana de Armas, participaron como presentadoras, entregando galardones a lo más destacado del año en entretenimiento.
Entre las producciones con más estatuillas destacan One Battle After Another, KPop Demon Hunters y The Pitt, mientras que nombres como Paul Thomas Anderson, Michelle Williams, Ricky Gervais y Rose Byrne brillaron con premios individuales. Por primera vez, también se reconocieron los mejores trabajos en pódcast y comedia stand-up para televisión.
Mejor serie de drama: The Pitt
Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart – Hacks
Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen – The Studio
Mejor actriz en miniserie, serie antológica o película para TV: Michelle Williams – Dying for Sex
Mejor actor en miniserie, serie antológica o película para TV: Stephen Graham – Adolescence
Mejor actor de reparto en televisión: Owen Cooper – Adolescence
Mejor actriz de reparto en televisión (juvenil): Erin Doherty – Adolescence
Mejor pódcast: Good Hang with Amy Poehler
Mejor especial de stand-up en TV: Ricky Gervais – Mortality
Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión: Adolescence
Mejor serie de comedia o musical: The Studio
Mejor película de drama: (por confirmar)
Mejor película musical o comedia: (por confirmar)
Mejor película animada: KPop Demon Hunters
Mejor película en lengua no inglesa: The Secret Agent
Logro cinematográfico y de taquilla: Sinners
Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor guion: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor actor en película musical o comedia: Timothée Chalamet – Marty Supreme
Mejor actriz en película musical o comedia: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Mejor actor de reparto en película: Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor actriz de reparto en película: Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor banda sonora: Ludwig Göransson – Sinners
Mejor canción original: “Golden” – KPop Demon Hunters
Mejor actriz en película dramática: Jessie Buckley – Hamnet
Mejor actor en película dramática: Wagner Moura – The Secret Agent
