Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en cine y televisión

Morelia, Michoacán (MIMorelia.com).- Este domingo se celebró en Los Ángeles la 83ª edición de los Golden Globes, una de las premiaciones más relevantes del cine y la televisión a nivel mundial. Con una alfombra roja repleta de celebridades y un tono festivo, la ceremonia marcó el inicio oficial de la temporada de premios 2026.

La conducción estuvo a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien regresó al escenario con su característico humor ácido y directo. Más de 40 celebridades, entre ellas Julia Roberts, Miley Cyrus, Kevin Hart y Ana de Armas, participaron como presentadoras, entregando galardones a lo más destacado del año en entretenimiento.

Entre las producciones con más estatuillas destacan One Battle After Another, KPop Demon Hunters y The Pitt, mientras que nombres como Paul Thomas Anderson, Michelle Williams, Ricky Gervais y Rose Byrne brillaron con premios individuales. Por primera vez, también se reconocieron los mejores trabajos en pódcast y comedia stand-up para televisión.

Televisión

  • Mejor serie de drama: The Pitt

  • Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn – Pluribus

  • Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle – The Pitt

  • Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart – Hacks

  • Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen – The Studio

  • Mejor actriz en miniserie, serie antológica o película para TV: Michelle Williams – Dying for Sex

  • Mejor actor en miniserie, serie antológica o película para TV: Stephen Graham – Adolescence

  • Mejor actor de reparto en televisión: Owen Cooper – Adolescence

  • Mejor actriz de reparto en televisión (juvenil): Erin Doherty – Adolescence

  • Mejor pódcast: Good Hang with Amy Poehler

  • Mejor especial de stand-up en TV: Ricky Gervais – Mortality

  • Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión: Adolescence

  • Mejor serie de comedia o musical: The Studio

Cine

  • Mejor película de drama: (por confirmar)

  • Mejor película musical o comedia: (por confirmar)

  • Mejor película animada: KPop Demon Hunters

  • Mejor película en lengua no inglesa: The Secret Agent

  • Logro cinematográfico y de taquilla: Sinners

  • Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

  • Mejor guion: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

  • Mejor actor en película musical o comedia: Timothée Chalamet – Marty Supreme

  • Mejor actriz en película musical o comedia: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Mejor actor de reparto en película: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

  • Mejor actriz de reparto en película: Teyana Taylor – One Battle After Another

  • Mejor banda sonora: Ludwig Göransson – Sinners

  • Mejor canción original: “Golden” – KPop Demon Hunters

  • Mejor actriz en película dramática: Jessie Buckley – Hamnet

  • Mejor actor en película dramática: Wagner Moura – The Secret Agent

