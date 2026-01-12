Mundo

Gobierno de Trump presume más de 100 mil visas revocadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de más de 100 mil visas, entre ellas unas 8 mil correspondientes a estudiantes y 2 mil 500 visas especializadas.

Estas visas fueron canceladas principalmente a personas que habrían tenido encuentros con agencias de seguridad por presunta actividad delictiva.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial del Departamento en la red X, donde también se advirtió que continuarán las deportaciones de estas personas, a quienes el comunicado calificó como "delincuentes", con el objetivo de "mantener segura a América".

Estas acciones se enmarcan dentro de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ha impulsado leyes y órdenes ejecutivas que endurecen los controles migratorios y facilitan la deportación de extranjeros.

