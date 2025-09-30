Gobierno de Estados Unidos entraría en cierre administrativo en próximas horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos enfrenta un inminente cierre administrativo federal (government shutdown) este martes, luego de que el Senado no lograra aprobar una ley de financiamiento temporal antes del límite fiscal.

De no alcanzarse un acuerdo antes de la medianoche, decenas de agencias federales suspenderán servicios considerados no esenciales, afectando desde trámites migratorios hasta vuelos internacionales.

Según reportes de agencias internacionales, el Departamento de Transporte ha anunciado que más de 11 mil empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA) entrarían en licencia sin paga, mientras que los controladores aéreos continuarían trabajando, pero sin salario hasta nuevo aviso.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las recaudaciones aduanales seguirán operando. Sin embargo, se prevén retrasos en inspecciones, procesos de carga y servicios administrativos en general.

El posible cierre también pone en riesgo la emisión de visas, pasaportes y servicios consulares, lo que afectaría a michoacanos que tienen citas programadas o están en espera de trámites migratorios.

Cabe destacar que en anteriores cierres administrativos, los servicios migratorios como USCIS y CBP continuaron parcialmente, pero con lentitud considerable.

rmr