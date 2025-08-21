Gobierno de EE.UU. pide a sus ciudadanos no viajar o salir de Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela (VAU, por sus siglas en inglés), con sede en Bogotá, reiteró su recomendación a ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en Venezuela, debido a riesgos graves para su seguridad.

A través de redes sociales, el VAU retuiteó la actualización emitida en mayo sobre su alerta de viaje, en la cual se advierte sobre posibles detenciones arbitrarias, tortura durante el arresto, terrorismo, secuestros, delitos violentos, y disturbios civiles dentro del país sudamericano.

Esta alerta se mantiene vigente desde 2019, año en que el Gobierno de EE.UU. decidió retirar a todo su personal diplomático de Venezuela.

La advertencia ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciara que su país está preparado para “usar todo su poder” con el fin de detener el flujo de drogas hacia su territorio.