Gigantesco socavón se abre frente a hospital en Bangkok, Tailandia [Video]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un enorme socavón de aproximadamente 30 metros de ancho por 30 de largo y con una profundidad estimada de hasta 50 metros se abrió este miércoles frente al hospital Vajira, en el distrito de Dusit, en Bangkok, Tailandia.
La información fue confirmada por autoridades tailandesas a medios locales e internacionales, quienes indicaron que la oquedad afectó de manera inmediata la vialidad de la calle Samsen, derribando postes eléctricos, rompiendo tuberías de agua y provocando daños en la infraestructura urbana.
Como medida preventiva, fueron evacuadas las personas que se encontraban en edificios cercanos, entre ellos una estación de policía y parte de las instalaciones del propio hospital. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas mortales.
El incidente ha generado una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, ingenieros y equipos especializados en geotecnia. Aunque la estructura del hospital no fue comprometida directamente, se suspendieron algunos servicios ambulatorios para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.
Las imágenes del socavón han circulado ampliamente en redes sociales, mostrando la magnitud del hundimiento y el riesgo que representa para la infraestructura urbana de la capital tailandesa.
De acuerdo con reportes preliminares, el colapso podría estar relacionado con las obras de construcción de una estación de tren subterráneo en las inmediaciones del lugar. Además, se identificó una fuga de agua que habría erosionado la base del terreno. Las intensas lluvias registradas en la temporada también habrían contribuido a debilitar la estabilidad del subsuelo.
rmr