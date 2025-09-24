Gigantesco socavón se abre frente a hospital en Bangkok, Tailandia [Video]

Como medida preventiva, fueron evacuadas las personas que se encontraban en edificios cercanos, entre ellos una estación de policía y parte de las instalaciones del propio hospital. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas mortales.

El incidente ha generado una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, ingenieros y equipos especializados en geotecnia. Aunque la estructura del hospital no fue comprometida directamente, se suspendieron algunos servicios ambulatorios para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.

Las imágenes del socavón han circulado ampliamente en redes sociales, mostrando la magnitud del hundimiento y el riesgo que representa para la infraestructura urbana de la capital tailandesa.