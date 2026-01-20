Fuerzas militares de EE.UU. aseguran embarcación petrolera vinculada a Venezuela en el Caribe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares estadounidenses aseguraron sin incidentes un buque petrolero en el mar Caribe, como parte de un operativo contra actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por el U.S. Southern Command, la acción se realizó en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Guardia Costera, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La embarcación, identificada como Motor Vessel Sagitta, fue interceptada por presuntamente operar en desacato a la cuarentena impuesta por el gobierno estadounidense a barcos sancionados que transportan petróleo desde Venezuela.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este aseguramiento forma parte de la operación denominada OpSouthernSpear, cuyo objetivo es frenar el tráfico ilícito y garantizar que el petróleo que sale de Venezuela lo haga únicamente a través de canales considerados legales y coordinados.

“El compromiso es mantener la seguridad y estabilidad en la región”, indicó el Comando Sur, al reiterar que estas operaciones buscan proteger la seguridad del pueblo estadounidense y fortalecer la cooperación entre agencias en el Caribe.