Fuerzas de EU lanzan ataque masivo contra objetivos del ISIS en Siria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas estadounidenses iniciaron un ataque a gran escala contra infraestructura y sitios de armamento del grupo extremista ISIS en Siria.
De acuerdo con un comunicado difundido a través de redes sociales, la ofensiva comenzó desde Tampa, Florida, y se trata de una respuesta al ataque registrado el pasado 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas en territorio sirio.
CENTCOM detalló que en la operación participaron aviones de combate, helicópteros de ataque y otros recursos militares, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa del grupo extremista en la región.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre posibles bajas ni sobre la duración de la operación, aunque señalaron que se proporcionará información adicional conforme avance la evaluación de los resultados.
SHA