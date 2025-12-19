Fuerzas de EU lanzan ataque masivo contra objetivos del ISIS en Siria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas estadounidenses iniciaron un ataque a gran escala contra infraestructura y sitios de armamento del grupo extremista ISIS en Siria.

De acuerdo con un comunicado difundido a través de redes sociales, la ofensiva comenzó desde Tampa, Florida, y se trata de una respuesta al ataque registrado el pasado 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas en territorio sirio.

CENTCOM detalló que en la operación participaron aviones de combate, helicópteros de ataque y otros recursos militares, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa del grupo extremista en la región.