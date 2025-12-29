Fuerzas de EE.UU. destruyen embarcación sospechosa en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) confirmó que el pasado 29 de diciembre se llevó a cabo un ataque militar contra una embarcación que transitaba en aguas internacionales del Pacífico oriental, presuntamente vinculada a organizaciones narcotraficantes.

La información fue difundida a través de la red social X, donde Southcom detalló que la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth. De acuerdo con el comunicado, la nave se encontraba en una ruta conocida por el tráfico de drogas y fue destruida mediante un “ataque cinético letal”.

En la acción fallecieron dos hombres identificados como “narco-terroristas”. Ningún elemento militar estadounidense resultó herido, según el reporte oficial.

La zona del Pacífico oriental es una de las principales rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, muchas de las cuales tienen origen o conexión en México, lo que refuerza el interés regional por monitorear y contener estas actividades ilícitas.