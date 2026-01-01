Fuerzas de EE.UU. atacan embarcaciones ligadas al narco en alta mar; confirman muertes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el pasado 31 de diciembre, por instrucciones del secretario de Guerra Pete Hegseth, se llevó a cabo un ataque cinético letal contra dos embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico internacional.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, y se centró en embarcaciones que navegaban por rutas marítimas previamente identificadas como corredores de tráfico de drogas. La inteligencia militar estadounidense confirmó que los navíos eran operados por organizaciones terroristas designadas, aunque no se especificaron nombres.

Como resultado del ataque, cinco presuntos narco-terroristas perdieron la vida: tres en la primera embarcación y dos en la segunda.

“Los objetivos estaban comprometidos en actividades de narco-tráfico”, señala el informe compartido por el Comando Sur a través de sus canales oficiales.

El video publicado del operativo, clasificado como “UNCLASSIFIED”, muestra imágenes térmicas del impacto sobre las embarcaciones. La acción forma parte de la Operación Southern Spear, que busca debilitar la logística del narcotráfico en zonas marítimas estratégicas.