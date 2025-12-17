Fuerzas Armadas de Venezuela desafían a Trump: 'No nos intimidarán'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un firme pronunciamiento, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha subrayado la determinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para defender "a toda costa" la soberanía territorial del país ante las amenazas de Estados Unidos. En su declaración, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Padrino López descalificó el reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien ordenó un “bloqueo total” sobre los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela, una acción que el gobierno venezolano considera una flagrante violación a la soberanía nacional.

“Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, exclamó Padrino López. "La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie", agregó, marcando un tono desafiante en la respuesta oficial del gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Caracas considera que la medida de Trump, que busca bloquear el transporte de crudo venezolano y presionar al régimen de Maduro, es un “acto de agresión”. Padrino López afirmó que dicha decisión “viola la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos”, además de poner en peligro la estabilidad regional y la seguridad energética global.

La polémica entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado tras las recientes operaciones militares del Comando Sur de los EE. UU. en el Caribe, destinadas a combatir el narcotráfico, pero que ahora incluyen incautaciones de buques petroleros venezolanos. Según Trump, estas acciones buscan debilitar al “régimen ilegítimo” de Maduro, al que acusa de financiarse con el petróleo y de colaborar con el narcoterrorismo.

En su intervención, Padrino López reafirmó que las Fuerzas Armadas de Venezuela defenderán "los legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos" y que las órdenes dadas por el presidente Maduro se cumplirán "con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones".

Mientras tanto, en el escenario internacional, organismos multilaterales han comenzado a cuestionar las implicaciones de las sanciones y bloqueos impuestos por la administración Trump, destacando que estas podrían desencadenar un conflicto más amplio en la región.