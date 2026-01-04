Fuerza Armada de Venezuela acusa a EU de "brutal ataque" y respalda a Delcy Rodríguez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ofreció una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, donde exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos el sábado durante una operación militar encabezada por Estados Unidos.
Acompañado del Estado Mayor Superior, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino, calificó la acción como una “brutal agresión imperial” que violó la soberanía nacional. “Fue una acción criminal, grotesca y premeditada”, dijo al asegurar que Maduro es el presidente constitucional electo para el periodo 2025-2031, en comicios celebrados en 2024.
Durante la comparecencia, se denunció el “secuestro” del mandatario y afirmó que parte de su equipo de seguridad fue asesinado durante la incursión estadounidense. “El pueblo eligió al presidente Maduro y nosotros exigimos su liberación inmediata”, recalcó Padrino.
En respuesta a los hechos, la Fuerza Armada informó que se ha activado el “apresto operacional total” en el territorio venezolano, en coordinación con fuerzas militares, policiales y civiles. También respaldaron la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República, según decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el sábado.
“Estamos unidos, cohesionados, activados en defensa de nuestra soberanía y del orden constitucional”, señaló el alto mando. En ese contexto, se anunció la entrada en vigor de un estado de conmoción exterior, conforme a la Ley Orgánica de Estados de Excepción.
Al cierre del mensaje, se hizo un llamado al pueblo venezolano a mantener la calma, reanudar sus actividades cotidianas y respetar el cauce institucional. “La patria debe prevalecer. Que nadie caiga en la guerra psicológica ni en el miedo”, pidió el vocero, quien citó a Simón Bolívar para reforzar el mensaje de unidad y resistencia.
La FANB reiteró que continuará empleando “todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”.