Fuerza Armada de Venezuela acusa a EU de "brutal ataque" y respalda a Delcy Rodríguez

Acompañado del Estado Mayor Superior, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino, calificó la acción como una “brutal agresión imperial” que violó la soberanía nacional. “Fue una acción criminal, grotesca y premeditada”, dijo al asegurar que Maduro es el presidente constitucional electo para el periodo 2025-2031, en comicios celebrados en 2024.

Durante la comparecencia, se denunció el “secuestro” del mandatario y afirmó que parte de su equipo de seguridad fue asesinado durante la incursión estadounidense. “El pueblo eligió al presidente Maduro y nosotros exigimos su liberación inmediata”, recalcó Padrino.

En respuesta a los hechos, la Fuerza Armada informó que se ha activado el “apresto operacional total” en el territorio venezolano, en coordinación con fuerzas militares, policiales y civiles. También respaldaron la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República, según decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el sábado.