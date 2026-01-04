"Fue una operación perfectamente ejecutada": fiscal Pamela Bondi sobre captura de Maduro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró la legalidad de la captura de Nicolás Maduro, efectuada el sábado 3 de enero durante una operación conjunta de agencias estadounidenses, y afirmó que se trató de una misión “compleja, perfectamente ejecutada y basada en el respeto a la ley”.
En un comunicado difundido la tarde de este domingo a través de canales oficiales, Bondi explicó que la acción fue resultado de meses de coordinación entre diversas dependencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, el FBI, la DEA, el Departamento de Estado y socios internacionales. "No podemos agradecer lo suficiente a nuestros valientes héroes militares", expresó.
De acuerdo con la funcionaria, unidades tácticas del FBI y la DEA, junto con fiscales del Departamento de Justicia y personal del Departamento de Guerra, aseguraron el traslado bajo custodia de dos "acusados de alto riesgo", en referencia a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico y delitos conexos en cortes estadounidenses.
Bondi detalló que la operación responde a un proceso penal en curso relacionado con redes de narcotráfico a gran escala que, según el gobierno de Estados Unidos, han generado violencia en la región y contribuido a la crisis de drogas en su país. “Esta operación refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas y la seguridad nacional”, sostuvo.
La fiscal general señaló que Estados Unidos exploró “todas las opciones legales” para resolver la situación por la vía pacífica, pero que esas oportunidades fueron rechazadas. Enfatizó que la responsabilidad del desenlace “recae únicamente en quienes decidieron continuar con su conducta delictiva en lugar de cesarla”.
“Estamos orgullosos de los profesionales federales que llevaron a cabo esta misión. Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga al presidente Trump”, finalizó Bondi
rmr