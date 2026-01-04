"Fue una operación perfectamente ejecutada": fiscal Pamela Bondi sobre captura de Maduro

De acuerdo con la funcionaria, unidades tácticas del FBI y la DEA, junto con fiscales del Departamento de Justicia y personal del Departamento de Guerra, aseguraron el traslado bajo custodia de dos "acusados de alto riesgo", en referencia a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico y delitos conexos en cortes estadounidenses.

Bondi detalló que la operación responde a un proceso penal en curso relacionado con redes de narcotráfico a gran escala que, según el gobierno de Estados Unidos, han generado violencia en la región y contribuido a la crisis de drogas en su país. “Esta operación refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas y la seguridad nacional”, sostuvo.

La fiscal general señaló que Estados Unidos exploró “todas las opciones legales” para resolver la situación por la vía pacífica, pero que esas oportunidades fueron rechazadas. Enfatizó que la responsabilidad del desenlace “recae únicamente en quienes decidieron continuar con su conducta delictiva en lugar de cesarla”.